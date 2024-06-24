Движение по Троицкому мосту будут закрывать семь ночей подряд

Полное закрытие моста будет происходить с 22:50 до 7:40 с 24 по 27 июня, 27 июня — с 19:50 до 20:30, 28 июня — с 03:00 до 07:40, а также с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня. В связи с этим водителей просят заранее планировать маршрут.