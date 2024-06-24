Движение по Троицкому мосту будут закрывать семь ночей подряд

Движение по Троицкому мосту в ближайшие семь дней будет либо частично, либо полностью закрыто. Такие меры вводятся из-за репетиций и праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— С 22:30 23 июня до 06:00 30 июня ограничено движение в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной, — сообщили в ведомстве.
Полное закрытие моста будет происходить с 22:50 до 7:40 с 24 по 27 июня, 27 июня — с 19:50 до 20:30, 28 июня — с 03:00 до 07:40, а также с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня. В связи с этим водителей просят заранее планировать маршрут.
Напомним, что в период проведения «Алых парусов» также будет введен запрет на движение электросамокатов. Он будет действовать с 16:00 28 июня до 12:00 29 июня в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.