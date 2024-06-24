Молдавскому здравоохранению не хватает более 700 врачей — министр

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Молдавское здравоохранение испытывает острую нехватку врачей и медперсонала, проблему представляет также непропорциональное распределение кадров в разных районах республики, об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире национального радио.
По словам министра, отток медицинских кадров из страны начался в 90-е и продолжается по сей день, в результате чего Молдова лишилась не только врачей со стажем, но и молодых кадров.
«Реальная нехватка врачей и медсестер в республике на сегодняшний день превышает 700 человек».
Она обозначила еще одну важную проблему, которая касается неравномерного распределения семейных врачей по районам республики.
«Если мы говорим о семейных врачах, которые являются фундаментом системы, (…) то в городах их численность очень хорошая. В северных районах показатель приближается к 100%. В Кишиневе у нас 6,2 семейных врача на 10 тысяч населения, этот показатель лучше, чем в ЕС. Однако в ряде районов у нас 2,2 — 2,5 семейных врачей на 10 тысяч населения. В таких районах медикам трудно справляться», — подчеркнула Немеренко.
По словам министра, государству необходимо мотивировать семейных врачей работать в сельской местности.