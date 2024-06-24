Молдавскому здравоохранению не хватает более 700 врачей — министр

«Если мы говорим о семейных врачах, которые являются фундаментом системы, (…) то в городах их численность очень хорошая. В северных районах показатель приближается к 100%. В Кишиневе у нас 6,2 семейных врача на 10 тысяч населения, этот показатель лучше, чем в ЕС. Однако в ряде районов у нас 2,2 — 2,5 семейных врачей на 10 тысяч населения. В таких районах медикам трудно справляться», — подчеркнула Немеренко.