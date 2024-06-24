В Купчино нашли одно из самых ядовитых растений в мире. Им был отравлен Сократ

Очень ядовиты все части этого растения из-за наличия алкалоидов. При контакте с кожей его сок вызывает дерматит. В Древней Греции его использовали как «официальный» яд для казни осуждённых. Считается, что ядом болиголова были отравлены Фокион и Сократ (а не цикутой, как считалось ранее). Основные симптомы отравления: тошнота, слюнотечение, головокружение, нарушение глотания, речи, побледнение кожи, восходящий паралич, начинающийся с ног, нарастающее удушье и остановка дыхания. Известны случаи отравления болиголовом оголодавшего скота.