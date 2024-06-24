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Изменилось расписание утренней электрички из Графской в Воронеж

Поезд будет отправляться в сторону областного центра на пять минут позже.

Источник: Комсомольская правда

Расписание утренней электрички № 6404 «Графская — Воронеж-1 / остановочный пункт Плехановская» изменилось с 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба ППК «Черноземье».

Теперь из Графской он будет отправляться в 6:45, что на пять минут позже обычного. На вокзал «Воронеж-1» электричка будет приходить в 7:45, на ОП «Плехановская» — в 7:53.

Напомним, что этот электропоезд курсирует только по будням. С понедельника по четверг он доезжает до «Плехановской», а в пятницу — до «Воронежа-1».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, три электрички между Воронежской и Белгородской областями стали ходить быстрее.