Умер Олег Огий, актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер 67-летний Олег Огий, актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Его не стало 21 июня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал его приемный сын Александр Малич. Причину смерти артиста он не уточнил.
— Друзья, ушел из жизни актер, режиссер, художник, мой отчим, Олег Огий, — написал он.
Александр Малич добавил, что отпевание и прощание с артистом проходило 24 июня в 14:00 в Петербурге в церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Олег Огий получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Большую часть жизни он посвятил работе актером и режиссером. В его фильмографии насчитывается более 30 проектов, среди которых, помимо указанных, «Морские дьяволы», «Лабиринты разума», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности» и другие.