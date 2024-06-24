Умер Олег Огий, актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Олег Огий получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Большую часть жизни он посвятил работе актером и режиссером. В его фильмографии насчитывается более 30 проектов, среди которых, помимо указанных, «Морские дьяволы», «Лабиринты разума», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности» и другие.