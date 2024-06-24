Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот показал Красноярск с высоты 11 тысяч метров

Пилот рейса Чита — Красноярск показал, как выглядит Красноярск с огромной высоты.

Источник: Telegram-канал KaReNPiLoT

Пилот гражданской авиации Карен Новицкий заснял Красноярск с высоты в 10 970 метров. Видео опубликовано в Telegram-канале KaReNPiLoT.

Карен летел из Читы в Красноярск и снял видео, как выглядит город с большой высоты. В этот день была хорошая погода, поэтому было видно все районы города и окрестности вплоть до аэропорта.

Особо выделяется широкий Енисей. На его фоне мосты — Железнодорожный, Октябрьский, Коммунальный кажутся совсем маленькими.

Ранее сообщалось о том, что в Сибири пополнили популяцию редких птиц.