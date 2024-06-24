Пилот показал Красноярск с высоты 11 тысяч метров

Пилот гражданской авиации Карен Новицкий заснял Красноярск с высоты в 10 970 метров. Видео опубликовано в Telegram-канале KaReNPiLoT.
Карен летел из Читы в Красноярск и снял видео, как выглядит город с большой высоты. В этот день была хорошая погода, поэтому было видно все районы города и окрестности вплоть до аэропорта.
Особо выделяется широкий Енисей. На его фоне мосты — Железнодорожный, Октябрьский, Коммунальный кажутся совсем маленькими.
Ранее сообщалось о том, что в Сибири пополнили популяцию редких птиц.