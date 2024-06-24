В Минтруда рассказали, как белорусы будут работать в июле

День Независимости Республики Беларусь, отмечаемый 3 июля, признан в нашей стране официальным выходным.



В соответствии с производственным календарем у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной — 22 рабочих.



Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 175 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 173 часа.



В Минтруда напомнили, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 17 ноября 2023 года № 43 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2024 год».