VK открыла прием заявок на цифровые гранты для блогеров и культурных учреждений

Заявителями могут стать музеи, театры, филармонии, планетарии, выставочные центры, дома культуры, арт-пространства, тематические СМИ, порталы, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры. Для этого нужно иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя, вести открытое сообщество ВКонтакте с количеством от 1000 подписчиков и регулярно создавать уникальный контент. Один участник может заявить до трёх проектов. Победителей определит координационный совет, в который входят деятели культуры и эксперты VK. Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте VK Гранты.