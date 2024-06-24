Еще один частный вуз закрывается в Беларуси

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Институт предпринимательской деятельности закрывается в Беларуси, сообщается на сайте вуза.
Образовательная деятельность учебного заведения будет прекращена с 1 сентября 2024 года, студентов, абитуриентов и сотрудников института уже предупредили о закрытии.
«В связи с этим ИПД не будет осуществлять прием абитуриентов в 2024 году», ― говорится в сообщении частного учреждения образования.
Для продолжения обучения студенты будут переведены в другие вузы с их согласия или с согласия законных представителей (если речь идет о несовершеннолетних обучающихся). В данный момент руководство института и учредитель разрабатывают план перевода.
Информация о вузах, где можно будет продолжить учебу, будет доведена до каждого студента. Все вопросы можно узнать в деканате по номерам: +375 17 298 24 66 (дневная форма обучения) и +375 17 385 96 54 (заочная форма обучения).
Институт предпринимательской деятельности был открыт в Минске в 1990-х. С первого набора вуз начал готовить специалистов для создания и управления малым и средним бизнесом. За это время учреждение образования подготовило и выпустило более 8,5 тысяч человек.
Закрытие БИП
Ранее стало известно о закрытии в стране частного вуза «БИП — Университет права и социально-информационных технологий». Сообщалось, что деятельность учреждения будет прекращена с 30 августа.
В данный момент идет процесс согласования перевода студентов, обучающихся в Минске, в БГУ, БГУИР, международный университет «МИТСО», БГЭУ, БГПУ и другие вузы.