Приняли ребенка прямо на лавочке: в Самарской области женщина внезапно родила посреди улицы на глазах у прохожих

Самарская область стала богаче на одного жителя и на одну удивительную историю. В Тольятти младенец появился на свет в весьма непривычной обстановке. Ребенок родился буквально на лавочке. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. Корреспондент «Комсомолки» выяснила подробности.
О маме и ребенке позаботились прохожие
Все случилось утром в понедельник, 24 июня, на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. Местная жительница родила ребенка прямо на лавочке в одном из дворов.
К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие. Вероятно, в утреннее время они спешили на работу, но их личные дела прервал маленький человек. Тольяттинцы стали свидетелями появления младенца на свет и помогли женщине в такой непростой ситуации.
— Никто не прошел мимо, с женщиной и ребенком все хорошо, — рассказывает очевидец.
Поехала в роддом уже с ребенком
Судя по кадрам, роженицу окружили несколько человек. Спустя время на место прибыли и медики. Новоиспеченную мамочку и новорожденного забрали на карете скорой помощи.
По предположениям некоторых пользователей, женщину с грудничком доставили в местный родильный дом, что расположен на улице Баныкина. Редакция «Комсомолки» связалась с сотрудниками медучреждения, но, увы, о случившемся там ничего рассказывать не стали.
— Информация о наших роженицах конфиденциальна, — объяснили нашему корреспонденту.
Случайность или безответственность?
Эта новость вызвала бурную реакцию у людей в местных пабликах в соцсетях. Одни интернет-пользователи порадовались «хэппи энду» и пожелали женщине и ребенку здоровья и скорейшего восстановления, другие осудили мать за безответственность:
— Неужели не чувствовала, что рожает? Как так можно вообще? В городе телефон есть, связь ловит, не в лесу, не в поле. Беспечность полнейшая!
— Первородок за неделю до прогнозируемых родов кладут в больницу. Всякое бывает, но чтобы на улице родить?!
За мамочку вступились. В комментариях развернулась дискуссия:
— Девушка, может, вышла прогуляться или еще куда-то, телефон не взяла. Есть стремительные роды от двух до трех часов. Появилась новая жизнь. Хорошо, что роды прошли без осложнений.
— Вы рожали? Все что угодно могло произойти. Например, девушка не поняла, не заметила, что воды отошли, пошла на улицу. Оставьте свое мнение при себе.
Комментарий Минздрава
Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в министерство здравоохранения региона. В ведомстве подтвердили, что такой случай действительно был:
«У женщины произошли самопроизвольные роды. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на вызов. Женщина и ребенок госпитализированы».
Сейчас тольяттинка и ее малыш находятся под наблюдением врачей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.