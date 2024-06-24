В Крыму ЖД оператор временно отменил сборы за возврат билетов на поезда

Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Вернуть билеты без комиссии можно с 24 по 26 июня. Правило действует на всю глубину резервирования, то есть дата отправления поезда может быть любой, отмечают в пресс-службе компании-перевозчика.
Железнодорожный перевозчик также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. 153 человека пострадали, четверо — погибли, в том числе двое взрослых и двое детей. Спецборт МЧС России вылетел в Москву с 22 пострадавшими для лечения в федеральных центрах.
24 июня в Крыму и Севастополе объявлен день траура. Развлекательные мероприятия отменены.