Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ЖД оператор временно отменил сборы за возврат билетов на поезда

Для пассажиров поездов, которые следуют в Крым и Севастополь и обратно, отменят сборы за возврат билетов.

Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Вернуть билеты без комиссии можно с 24 по 26 июня. Правило действует на всю глубину резервирования, то есть дата отправления поезда может быть любой, отмечают в пресс-службе компании-перевозчика.

Железнодорожный перевозчик также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. 153 человека пострадали, четверо — погибли, в том числе двое взрослых и двое детей. Спецборт МЧС России вылетел в Москву с 22 пострадавшими для лечения в федеральных центрах.

24 июня в Крыму и Севастополе объявлен день траура. Развлекательные мероприятия отменены.