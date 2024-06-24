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День молодежи в Омске: куда сходить и что посмотреть

Публикуем программу праздника.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 29 июня, вся страна будет отмечать День молодежи. В Омске главной площадкой праздника станет Соборная площадь (0+). Подробную афишу опубликовал телеграмм -канал «Омск. Путеводитель».

С 16:00 на Соборной площади будут чествовать лучших выпускников омских вузов и сузов, с этого же времени там начнут работу тематические интерактивные площадки.

С 18:00 до 18:00 — около 1000 человек примут участие в молодежном шествии и устроят перформанс. Затем там выступят победители творческих конкурсов и омские музыкальные группы.

В 21:00 стартует главное событие — выступление хедлайнеров праздника: Мари Краймбери и Тимати. Ведущими станут резиденты Comedy club Серж Горелый и Иван Половинкин.

Также омичей ждут различные мастер-классы, игры, лектории и фотозоны. А еще — уникальная возможность раскрасить автобусы, на которые будет нанесен контур города. В дальнейшем их можно будет увидеть на улицах города.

О том, как на День молодежи будут ходить автобусы, можно узнать здесь.

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