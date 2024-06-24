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22 выпускника в Ростове сдали экзамен по математике на высший балл

Впервые математику на 100 баллов в Ростове-на-Дону сдали 22 выпускника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону по итогам основного этапа Государственной итоговой аттестации в 11 классах впервые 22 человека сдали математику на 100 баллов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— 70 наших ребят написали работы на наивысший результат. Особенно хочется отметить успехи по математике: впервые 100 баллов получили 22 выпускника, что почти в два раза превышает результаты прошлого года.

отметил Алексей Логвиненко

Сити-менеджер напомнил, что сейчас известны результаты по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, физике, информатике и обществознанию, а в ближайшие дни поступят итоги экзаменов по истории, биологии и иностранным языкам.

— Поздравляю выпускников с хорошими результатами. Напомню, что в этом году можно улучшить результат по одному из сданных предметов. Экзамены пройдут в «президентские дни», 4 и 5 июля, — добавил Алексей Логвиненко.

образование