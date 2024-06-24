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Протоиерей Николай Хазов скончался в Нижегородской области

Ему было 76 лет.

Настоятель балахнинского храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» протоиерей Николай Хазов скончался 24 июня на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Он родился в 1947 году, в 1993 был рукоположен во диакона, а 1995 году — во пресвитера. В 2005 году окончил Нижегородскую духовную семинарию.

«Нижегородское епархиальное управление выражает глубокие соболезнования родным и близким почившего. Вечная память новопреставленному протоиерею Николаю», — сказано в сообщении пресс-службы.

религии