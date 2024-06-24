Протоиерей Николай Хазов скончался в Нижегородской области

Настоятель балахнинского храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» протоиерей Николай Хазов скончался 24 июня на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Он родился в 1947 году, в 1993 был рукоположен во диакона, а 1995 году — во пресвитера. В 2005 году окончил Нижегородскую духовную семинарию.
«Нижегородское епархиальное управление выражает глубокие соболезнования родным и близким почившего. Вечная память новопреставленному протоиерею Николаю», — сказано в сообщении пресс-службы.