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Метеоролог предрёк Омской области очень жаркую погоду

Температура выше 30 градусов поднимется до конца рабочей недели.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 49% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: Аргументы и факты

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил информационному агентству ТАСС о предстоящей погоде в Западной Сибири. По его словам, с субботы и до конца рабочей недели в самых густонаселённых районах Западной Сибири ожидается супержаркая и опасная погода. Это затронет Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, юг Красноярского края, Хакасию и Тыву.

Температура в этих регионах поднимется до 30−36 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что такая погода является очень опасной из-за феномена, известного как «волна тепла». Это означает, что температура будет выше нормы на 7−9 градусов, что может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья людей и окружающей среды.