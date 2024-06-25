Метеоролог предрёк Омской области очень жаркую погоду

Температура в этих регионах поднимется до 30−36 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что такая погода является очень опасной из-за феномена, известного как «волна тепла». Это означает, что температура будет выше нормы на 7−9 градусов, что может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья людей и окружающей среды.