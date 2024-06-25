В Перми приют для кошек «Матроскин» нашел здание за 8 млн рублей

Один из самых известных в Перми приютов для кошек «Матроскин» наконец-то нашел новое здание. Его площадь занимает 570 кв. метров. Отдельно стоящее здание находится в черте города, за него необходимо заплатить 8 млн руб.

В приюте «Матроскин» рассказали, что в новом здании есть множество окон и комнат, свои коммуникации. Есть возможность оборудовать небольшой бассейн для реабилитации спинальников и открыть небольшую социальную ветклинику, чтобы бесплатно лечить и стерилизовать бездомных животных.

Новое помещение приют ищет уже несколько лет. В 2018 году вышел закон об ответственном обращении с животными, который запрещает содержать кошек в подвалах жилых домов. Именно в таком помещении тогда и размещался. Через два года по требованию прокуратуры его пришлось покинуть. После этого приют «Матроскин» переехал на ул. Монастырскую, 171.