В Перми приют для кошек «Матроскин» нашел здание за 8 млн рублей

Один из самых известных в Перми приютов для кошек «Матроскин» наконец-то нашел новое здание. Его площадь занимает 570 кв. метров. Отдельно стоящее здание находится в черте города, за него необходимо заплатить 8 млн руб.
В приюте «Матроскин» рассказали, что в новом здании есть множество окон и комнат, свои коммуникации. Есть возможность оборудовать небольшой бассейн для реабилитации спинальников и открыть небольшую социальную ветклинику, чтобы бесплатно лечить и стерилизовать бездомных животных.
«Это воплощение нашей мечты о будущем приюте», — пишет в соцсетях приюта его создатель Галя Море.
В приюте ранее обращались за помощью к депутатам, городским властям и главе региона. После этого «Матроскину» предложили участок без коммуникаций ценой в 12 млн руб. От него пришлось отказаться из-за отсутствия средств. Были и другие варианты, но они также оказались неподъемными.
После длительных поисков приют нашел подходящее ему здание и уже заключил договор задатка для его покупки. У «Матроскина» есть 4 млн руб., собранных в рамках благотворительных акций. Оставшиеся средства приют собирался привлечь через кредит, но банки отказали из-за его статуса благотворительного фонда. Еще 3 млн руб. можно выручить за продажу имеющегося помещения.
Приют «Матроскин» ищет благотворителей, готовых пожертвовать даже небольшую сумму для своего нового дома.
«Нам нужны все добрые сердца… Давайте мобилизуем все мыслимые немыслимые силы, чтобы котики обрели дом», — обращаются к неравнодушным горожанам в приюте.