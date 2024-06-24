Рейс Екатеринбург-Оренбург авиакомпании Red Wings задержали

В аэропорту Кольцово 24 июня задержали рейс WZ-2049 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Оренбург. Изначальное время вылета было назначено на 17:55. Планируемое время вылета на данный момент — 23:30. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.