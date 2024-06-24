В Калининграде не хватает кранов для строительства Большого театра

«Кран доставлен из центральной России, потому что спецтехники, отвечающей запросам и потребностям строительства уникальной консоли здания театра, в нашем регионе нет. Использование второго крана связано с необходимостью соблюдения графиков и сроков строительства. Уже смонтировано более половины металлоконструкций консоли, а применение второго крана позволит нам завершить работы по устройству её основания осенью текущего года», — рассказал генеральный директор СТГ-Запад Дмитрий Ржанников.