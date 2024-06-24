В Калининграде не хватает кранов для строительства Большого театра

На строительной площадке культурно-образовательного комплекса в Калининграде установлен второй кран повышенной грузоподъёмности.
Машина доставлена в Калининград из Оренбургской области и будет использована для подъёма и последующего монтажа многотонных металлоконструкций 80-ти метровой выносной консоли театра.
Всего на строительной площадке с июня 2024 года при возведении здания филиала Большого театра используются пять кранов: три башенных крана и два крана повышенной грузоподъёмности, общий вес которых составляет 850 тонн.
«Кран доставлен из центральной России, потому что спецтехники, отвечающей запросам и потребностям строительства уникальной консоли здания театра, в нашем регионе нет. Использование второго крана связано с необходимостью соблюдения графиков и сроков строительства. Уже смонтировано более половины металлоконструкций консоли, а применение второго крана позволит нам завершить работы по устройству её основания осенью текущего года», — рассказал генеральный директор СТГ-Запад Дмитрий Ржанников.
На сегодняшний день общая готовность несущих конструкций здания филиала Большого театра оценивается на уровне 80%.