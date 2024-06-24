«Задача не наказывать, а предостерегать»: ГАИ обеспокоена ростом смертности на дорогах РТ

У некоторых участников ДТП были шансы выжить, как, например, у двух велосипедистов, которые приняли решение не спешиваться при пересечении дороги. Или как у пешехода, который не дошел ста метров до надземного пешеходного перехода и был сбит. Не стоит обделять вниманием и водителя автомобиля, застегнувшего ремень позади себя. Он не хотел пристегиваться, но и штраф получать не хотел, надеясь в случае необходимости накинуть ремень через плечо. Он не успел.