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Очереди на Крымском мосту растут: обстановка к данному часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов Крымского моста продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 155 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи ожидают 420 машин. Время ожидания около двух часов», — сказано в сообщении.

Очередь у мостового перехода начала скапливаться с самого утра. К 7:00 проезда ждали 132 машины, каждый час их число росло кратно.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.