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Жителям посёлка в Пермском крае власти подвели воду с болотным запахом

Такой водой люди боятся даже умыться.

Источник: Аргументы и факты

Жителям посёлка Бымок в Кунгурском округе Пермского края власти подвели воду с болотным запахом, сообщает Народный фронт.

По словам общественников, местное население более 10 лет страдало от нехватки воды.

«Теперь же они страдают от её качества, — рассказали представители “Народного фронта”. — После очередных ремонтных работ вода поступает в квартиры под нормальным давлением, но с белым налётом, запахом болота и коричневым оттенком после кипячения».

Когда жители посёлка поинтересовались у местной администрации причиной странности воды, текущей из-под крана, им ответили, что её поставляют из скважины в посёлке Бымок, которая долгое время была законсервирована.

«В 90-е годы эту скважину “заморозили” из-за непригодности использования в бытовых целях. Рядом с ней даже был скотомогильник», — пояснили в Народном фронте.

Сейчас большая часть местных жителей, не желая рисковать, продолжают набирать воду в необорудованном колодце или покупать в магазине. При этом им приходится оплачивать счета за воду.

«Мы не то, что пить, даже умываться боимся», — говорят они.

На все жалобы жителей посёлка администрация сообщает, что им нужно обратиться в ЖКХ Троельжанское. Там, в свою очередь, советуют отстаивать воду в течение 1−2 часа, а затем пропускать через фильтр и кипятить.

Чтобы проверить качество воды, представители Народного фронта обратились в краевой Роспотребнадзор.

ЖКХ