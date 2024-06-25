Жителям посёлка в Пермском крае власти подвели воду с болотным запахом

Жителям посёлка Бымок в Кунгурском округе Пермского края власти подвели воду с болотным запахом, сообщает Народный фронт.
По словам общественников, местное население более 10 лет страдало от нехватки воды.
«Теперь же они страдают от её качества, — рассказали представители “Народного фронта”. — После очередных ремонтных работ вода поступает в квартиры под нормальным давлением, но с белым налётом, запахом болота и коричневым оттенком после кипячения».
«В 90-е годы эту скважину “заморозили” из-за непригодности использования в бытовых целях. Рядом с ней даже был скотомогильник», — пояснили в Народном фронте.
Сейчас большая часть местных жителей, не желая рисковать, продолжают набирать воду в необорудованном колодце или покупать в магазине. При этом им приходится оплачивать счета за воду.
«Мы не то, что пить, даже умываться боимся», — говорят они.
На все жалобы жителей посёлка администрация сообщает, что им нужно обратиться в ЖКХ Троельжанское. Там, в свою очередь, советуют отстаивать воду в течение 1−2 часа, а затем пропускать через фильтр и кипятить.
Чтобы проверить качество воды, представители Народного фронта обратились в краевой Роспотребнадзор.