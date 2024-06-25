В Омске обанкротился районный глава ОМВД

Стоит отметить, что иск о банкротстве направлен в суд самим Федюниным, при первичной подаче документов его оставили без движения, однако впоследствии делу все же дали ход. В материалах инстанции фигурирует сумма свыше 3,7 миллиона рублей. При этом явной причины для банкротства высокопоставленного сотрудника органов не обнаружено. В частности, в базе судебных приставов не содержится данных о каких-либо исполнительных производствах в отношении Юрия Федюнина.