В Омске обанкротился районный глава ОМВД

«СуперОмску» удалось подтвердить, что речь действительно идет о руководителе районного подразделения региональных правоохранительных органов. По предварительной информации, банкротство Федюнина расценивается как «личное дело» и не станет причиной его ухода с руководящего поста.
Стоит отметить, что иск о банкротстве направлен в суд самим Федюниным, при первичной подаче документов его оставили без движения, однако впоследствии делу все же дали ход. В материалах инстанции фигурирует сумма свыше 3,7 миллиона рублей. При этом явной причины для банкротства высокопоставленного сотрудника органов не обнаружено. В частности, в базе судебных приставов не содержится данных о каких-либо исполнительных производствах в отношении Юрия Федюнина.
Напомним, Юрий Федюнин последовательно возглавлял ОМВД по Нижнеомскому району (как врио в ноябре 2015 — январе 2016 года и июне-июле 2018 года); ОМВД по Азовскому району Омской области (июль 2018 — декабрь 2022 года) и ОМВД по Кормиловскому району (официально утвержден с 13 декабря 2022 года).