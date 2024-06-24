День молодежи в Волгограде 28 и 29 июня 2024: программа праздника, фестиваля #ТриЧетыре, расписание мероприятий

С 10.00 до 19.00 на верхней террасе Центральной набережной Волгограда будут работать соревновательные площадки, где 120 команд молодежи будут петь, танцевать, фотографировать и состязаться в знаниях и спорте. Также соревнования пройдут на других площадках. В историческом парке «Россия — моя история» с 10.00 до 15.00 будет ярмарка трудоустройства.