День молодежи в Волгограде 28 и 29 июня 2024: программа праздника, фестиваля #ТриЧетыре, расписание мероприятий

Программу фестиваля #ТриЧетыре и праздничных мероприятий на День молодежи 28 и 29 июня 2024 в Волгограде опубликовала администрация города. Для жителей и гостей запланирована масса развлечений, концерт звезд, лазерное шоу и салют.
Торжественное открытие фестиваля 34 и концерт пройдут 27 июня 2024 с 19.00 до 21.00 в амфитеатре на набережной Волгограда.
Программа мероприятий фестиваля 34 на День молодежи в Волгограде 28 июня 2024 года
Программу фестиваля 34 в Волгограде 28 июня 2024 откроет шествие молодежи по Аллее Героев до фонтана «Искусство». Построение колонн в 9.15, финиш на набережной в 10.00.
С 10.00 до 19.00 на верхней террасе Центральной набережной Волгограда будут работать соревновательные площадки, где 120 команд молодежи будут петь, танцевать, фотографировать и состязаться в знаниях и спорте. Также соревнования пройдут на других площадках. В историческом парке «Россия — моя история» с 10.00 до 15.00 будет ярмарка трудоустройства.
Главным событием фестиваля 34 и Дня молодежи в Волгограде 28 июня 2024 станет концерт приглашенных звезд на нижней террасе Центральной набережной. В программе мероприятий в этот день — лазерное шоу и выступления Юлианны Карауловой, Akmal" и Ольги Серябкиной.
Программа мероприятий фестиваля 34 на День молодежи 2024 в Волгограде 29 июня
С утра 29 июня в амфитеатре будут награждать победителей фестиваля 34. Досуговая программа мероприятий на День молодежи 2024 в Волгограде 29 июня стартует на верхней и нижней террасе центральной набережной в 11.00. До 19 часов гостей ждут Свадебный фестиваль, а также фестивали граффити, плова, мороженого и лимонадов, игры, мастер-классы и интерактив. События развернутся от музея «Россия — моя история» до музея-панорамы.
На Волге 29 июня 2024 с 11.00 до 18.00 можно будет полюбоваться парусной регатой. Молодожены пройдут по нижней террасе набережной с 16.00 до 19.00. Бал выпускников устроят на День молодежи 2024 в Волгограде с 17.00 до 19.00 в амфитеатре.
Концерт звезд на День молодежи 29 июня 2024 в Волгограде начнется в 19.00. На сцене на нижней террасе Центральной набережной пройдет закрытие фестиваля 34. В программе мероприятий — лазерное шоу, выступления Артема Качера, Егора Шипа, DJ Smash и Artik&Asti. Завершит концерт праздничный салют, который начнется в 22.00.