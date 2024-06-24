Протоколы за громкие концерты и борьба за прибыльные точки: Как изменилась жизнь уличных артистов в Петербурге спустя год после реформы

С мая 2023 года уличных музыкантов, танцоров, художников, фокусников и прочих творческих людей привязали к системе подачи заявок. Хочешь собирать поклонников и зрителей под открытым небом — успевай забронировать место и время в расписании от комитета, подай много бумаг в районную администрацию, получи разрешение. В противном случае несогласованный концерт свернется силами патрулирующих улицы полицейских.
В самом Комитете по культуре результатом работы довольны. Система бронирования получилась прозрачной, площадки справедливо поделили на три категории по уровню допустимой громкости, выступления перестали быть хаотичными и начали учитывать городские мероприятия и плановые ремонтные работы в популярных локациях. Как заявили в ведомстве SPB.KP.RU, на концерты стали гораздо реже жаловаться горожане и организации, которые раньше часами слушали незаказанную музыку с улицы.
За этот год правила для артистов чуть смягчили. Например, вернули в центр города привычные площадки на Невском проспекте и отходящих от него улицах — на старте реформы ни одной точки для выступлений на главной улице города не предусматривалось. Сейчас официальные площадки есть и у станции метро «Площадь Восстания», и на Большой Конюшенной улице, и у Гостиного Двора, и на Думской улице. Также чиновники переиначили правила для бронирования площадки, из-за которых между артистами вспыхивали конфликты.
— По итогам первого сезона по просьбам музыкантов мы изменили порядок выступления уличных музыкантов на главной площади, — добавили в комитете. — Раньше один организатор мог забронировать точку на 30 дней для нескольких исполнителей, и части артистов это не нравилось. Теперь один артист может выступать на Дворцовой не более трех часов в день и максимум пять дней. Нововведения создали здоровую конкурентную среду и решили проблему, с которой к нам обратились уличные музыканты.
ЧТО МУЗЫКАНТУ ХОРОШО, ТО ХУДОЖНИКУ ПЛОХО.
Сами артисты, в большинстве своем, все еще смотрят на новую систему со скепсисом. Среди опрошенных SPB.KP.RU коллективов многие предпочитают выступать по старинке — без специальных разрешений.
— Мы не пользуемся этой системой, но занимаем наше место у Эрмитажа. Негласно оно наше, поэтому туда никто не лезет — такие точки есть за каждой группой, которые уже давно играют. Я считаю, что все это бюрократия и разрешения никому не нужны, — говорит солист группы МЕDВЕDЬ Денис Аркадченков.
При этом певец признался, что на улице группа стала появляться реже — переключилась на концерты в клубах, корпоративах и фестивалях.
Еще один коллектив, пожелавший не называться, бросил попытки вписаться на площадки комитета и предпочел выступать где свободно. Нередко концерты прерываются или переносятся из-за полиции — приходится перебегать подальше, зато отсутствие привязки к расписанию позволяет группе устраивать ночные концерты.
Примечательно, что практически всех исполнителей, попавших в расписание по заявкам, невозможно найти в соцсетях по их названию, чего не скажешь о тех, кто предпочитает открытую нелегальность.
Немного иная ситуация сложилась у уличных художников. Те, кто рисует галактические пейзажи баллончиковыми красками, честно стараются творить на улице по правилам, но по прошествии года все еще не чувствуют себя желанными и важными элементами городского уличного «бренда».
Художница «Невского стрит-арта» Алена Логинова пожаловалась SPB.KP.RU, что закон писали под музыкантов, поэтому он не учитывает потребности остальных уличных артистов. Выделенных мест для беззвучных выступлений в городе совсем нет, поэтому тихим художникам и мимам приходится конкурировать за точки с опытными музыкальными коллективами. По словам художницы, конкуренция за каждое место выросла до предела: мастеров кисти и краски в Петербурге по пальцам перечесть, а музыкантов втрое больше. Вокалисты и гитаристы попросту выдавливают художников с улиц.
— У художников есть исторически сложившиеся места, где люди привыкли видеть уличную живопись. Этих локаций нет на карте, но они широко используются для несогласованных выступлений и нелегальной уличной торговли. Более того, в систему уличных выступлений проникает «мафия», — продолжает Алена. — Нечестные люди подают заявки на якобы выступление с художественным свистом, «соловьем» или исторической реконструкцией, а на деле это продажа свистулек или приставание промоутеров в костюмах, которые разводят на платные фотографии. При этом настоящие артисты не могут занять данные точки. Одни и те же фамилии месяцами держат одно место.
Группа художников давно оббивает пороги районной администрации и Комитета по культуре, предлагая дополнить карту города бесшумными точками для выступлений. Коллега и наставник Алены Антон Макарцов добавил, что даже добился беседы с вице-губернатором Борисом Пиотровским на эту тему. Чиновник идею оценил и согласился с тем, что закон нужно дорабатывать.
— Мнения художников так и не спросили. Мы до сих пор в тупиковой ситуации, где все вроде на нашей стороне, но помочь никто не может. Старый закон ПЗ-28 о получении разрешений на выступления помогал нам больше, — сетует художник.
ЦИФРА.
Без поимки артистов-нарушителей не обошлось. С мая 2023 года сотрудники Комитета по вопросам законности и правопорядка выписали 240 протоколов об административных нарушениях. Чаще всего пальцем грозили тем, кто приходил с барабанами и звукоусиливающей аппаратурой на Невский проспект и ближайшие улицы. Там можно устраивать только «тихие» концерты.