Протоколы за громкие концерты и борьба за прибыльные точки: Как изменилась жизнь уличных артистов в Петербурге спустя год после реформы

— У художников есть исторически сложившиеся места, где люди привыкли видеть уличную живопись. Этих локаций нет на карте, но они широко используются для несогласованных выступлений и нелегальной уличной торговли. Более того, в систему уличных выступлений проникает «мафия», — продолжает Алена. — Нечестные люди подают заявки на якобы выступление с художественным свистом, «соловьем» или исторической реконструкцией, а на деле это продажа свистулек или приставание промоутеров в костюмах, которые разводят на платные фотографии. При этом настоящие артисты не могут занять данные точки. Одни и те же фамилии месяцами держат одно место.