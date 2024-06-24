Вода только на одном пляже в Петербурге оказалась пригодна для купания

Каждую неделю начиная с мая Роспотребнадзор проводит исследования воды на 24 пляжах в Петербурге. Специалисты берут пробы и проверяют их на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, чтобы определить, где купаться безопасно, а где нет. По состоянию на 24 июня, только один водоем соответствовал всем гигиеническим нормативам. Это Среднее Суздальское озеро. На остальных же купание не рекомендуется.