Три автобусных маршрута временно изменят схемы движения в центре Омска

С 10:00 25 июня до 15:00 30 июня в центре Омска ограничат движение всех видов транспорта на улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь. Эти меры связаны с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи, напомнили в департаменте транспорта. В указанный период три автобусных маршрута изменят свои схемы движения: