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Три автобусных маршрута временно изменят схемы движения в центре Омска

Изменения связаны с проведением Дня молодёжи.

Источник: Соцсети

С 10:00 25 июня до 15:00 30 июня в центре Омска ограничат движение всех видов транспорта на улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь. Эти меры связаны с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи, напомнили в департаменте транспорта. В указанный период три автобусных маршрута изменят свои схемы движения:

Автобусы маршрута № 73 с Красного Пути будут направлены по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, затем по улице Ленина.

Автобусы маршрута № 62 будут следовать до остановки «КДЦ “Маяковский” с разворотом в районе Соборной площади, затем по улицам Интернациональной и Гагарина.

Автобусы маршрута № 94 в направлении Амурского посёлка с Красного Пути будут ехать по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, с разворотом в районе площади Победы, затем по утверждённой схеме. В обратном направлении схема движения останется без изменений.