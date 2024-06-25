Три автобусных маршрута временно изменят схемы движения в центре Омска

С 10:00 25 июня до 15:00 30 июня в центре Омска ограничат движение всех видов транспорта на улице Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь. Эти меры связаны с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи, напомнили в департаменте транспорта. В указанный период три автобусных маршрута изменят свои схемы движения:
Автобусы маршрута № 73 с Красного Пути будут направлены по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, затем по улице Ленина.
Автобусы маршрута № 62 будут следовать до остановки «КДЦ “Маяковский” с разворотом в районе Соборной площади, затем по улицам Интернациональной и Гагарина.
Автобусы маршрута № 94 в направлении Амурского посёлка с Красного Пути будут ехать по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена, с разворотом в районе площади Победы, затем по утверждённой схеме. В обратном направлении схема движения останется без изменений.