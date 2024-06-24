День молодежи отметят в нижегородских парках

Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в муниципальных парках 29 июня, сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
В парке «Швейцария» пройдет традиционный фестиваль молодежных культур «РУПОР» (16+). В этом году в рамках фестиваля состоится марафон электронной музыки с популярными нижегородскими и российскими ди-джеями.
На сцене с 12:00 до 16:00 пройдут танцевальные мастер-классы и баттлы, шоу косплееров (16+), а с 16:00 до 23:00 — марафон электронной музыки и выступление хэдлайнера SWANKY TUNES (16+).
Кроме того, в парке с 12:00 до 17:00 запланирована работа школы диджеинга (12+). Также пройдут тематические мастер-классы, фотокросс по парку, можно будет сделать переводные татуировки в фирменном стиле мероприятия, будет работать фотозона с нейросетью, зона виртуальной реальности, зона настольных игр, зона гвоздестояния, баланс-бордов и зона спортивных тренировок (йога/стретчинг) (12+). В этот день в парке пройдут лекции на тему трендов в видеоконтенте, личного бренда и эволюции электронной музыки (16+).
По информации МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода», развлекательные программы запланированы 29 июня в парках Автозаводский, «Дубки», «Светлоярский» и на территории пляжа второго паркового озера (Земснаряд-2).
В парках «Дубки» и «Светлоярский» мероприятия пройдут с 14:00 до 18:00. В программе на сценах баскетбольный фристайл, выступления кавер-групп, интерактивы и конкурсы с ведущим, а также спортивные разминки и танцевальные диджей-сеты (12+). Кроме того, во время праздника в «Дубках» можно будет принять участие в гонках на радиоуправляемых машинах, квесте в формате «НЕИГРЫ», шоу красок и сделать яркие кадры с помощью видеоспиннера (6+). В парке «Светлоярский» посетители смогут кастомизировать одежду на мастер-классе, прокатиться на аттракционе «Родео» и сделать фото на рилс-стойке с моментальной печатью (6+).
Пляжная вечеринка на втором парковом озере пройдет с 14:00 до 18:00 и будет насыщена тематическими активностями: волейбол, конкурс по лимбо, строительство песочных замков и мастер-классы по зумбе (6+). Также зрителей ждут барабанное и краски-шоу (6+). Для юных участников запланирована детская анимация (0+). Завершат мероприятие диджей-сет и дискотека (12+).
В Автозаводском парке с 18:00 до 21:00 пройдет праздничная дискотека с розыгрышем призов, интерактивами и конкурсами (12+).
Кроме того, 28 июня в Домике Каширина пройдет занятие «И пошел я в люди» (М. Горький) в рамках выставки «У порога великих тайн». Бесплатно, предварительная запись: 433 85 89 (12+).
А 30 июня в 11:00 в Музее-квартире А. М. Горького пройдет музейное занятие «Литературная экспедиция по библиотеке Максима Пешкова». Бесплатно, предварительная запись: 436 16 51 (12+).
Большой творческий фестиваль, посвященный Дню молодежи, «Молодежь на Молодежном» (12+) состоится 30 июня с 13:00 до 21:00. Организатор — Центральная библиотека Автозаводского района «Библиотечно-досуговый центр» на проспекте Молодежном, 44б. Фестиваль проходит второй год подряд на площадке перед библиотекой и внутри нее.
Социальный проект «Творческий фестиваль “Молодежь на Молодежном” реализуется в рамках конкурса общественных инициатив “СВЕТИ”, организатором которого является АНО “Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода” при поддержке администрации Нижнего Новгорода.
Откроется масштабное культурное событие в 13:00 экскурсией по проспекту Молодежному «Проспект Молодежный — сегодня не такой как вчера» (12+). Проведет ее для всех желающих профессиональный экскурсовод Людмила Штурмина. Группа пройдет от болота Комаровки, через шоссе Энтузиастов, мимо одной из лучших торговых площадок Советского Союза, через улицу Октябрьскую к первым домам Соцгорода на проспекте Жданова. Продолжительность экскурсии: 1,5−2 часа. Возрастная категория: от 14 лет. Место сбора группы: ТЦ «Автозаводец» (слева от центрального входа). Бесплатно.
В 15:00 на площадках непосредственно перед библиотекой и внутри досугового центра в кинозале начнутся первые бесплатные мастер-классы по бачате, леттерингу и вокалу (12+). Танцевальный мастер-класс будут вести Арслан Закеров и Алина Белова (полуфиналистка чемпионата России по бачате в категории профи), сертифицированные преподаватели по бачате, хореографы-постановщики, победители соревнований J&J под эгидой федерации.
Научиться леттерингу можно будет с помощью Елены Костроминой. Елена — сценарист, коллекционер-популяризатор комиксов, участница межрегиональных комикс-проектов. Леттеринг — это красивые надписи в ручном стиле. На мастер-классе (12+) можно будет освоить создание текста в разных стилях, попрактиковаться в использовании различных материалов и инструментов для леттеринга.
А еще уже в 16:00 Елена Костромина проведет мастер-класс «Погружение в структуру комикса» (12+).
Настасья Лаврова проведет мастер-класс по вокалу (12+). Она — руководитель проекта LyleGuff — член Российской общественной академии голоса, сертифицированный специалист по фониологии и вокальной педагогике. Настасья почти десять лет является участницей фольклорно-этнографического ансамбля «Синий Лен».
В 16:00 начнутся мастер-классы и на территории перед библиотекой — жонглирование и украшения из бусин (12+). Мастер-класс по созданию украшений из бусин проведет Наталия Бурлакова, а жонглировать научит представитель нижегородской школы жонглирования «Джагл».
В 17:00 начнется эффектное байк-шоу (18+): байкеры мотоклуба «Вольные птицы» проедут с флагами своего сообщества и флагом ЦБС Автозаводского района по проспекту Молодежному. Затем мототехника будет припаркована на площадке перед Центральной районной библиотекой на проспекте Молодежном. Для гостей фестиваля старше 18 лет.
За музыкальную часть фестиваля, которая начнется в 17:15, отвечают несколько нижегородских коллективов — музыкальный проект-перформанс LyleGuff (Нижний Новгород), Vsemprivet, Радуга наизнанку | Rainbow Inside Out (музыкальный проект из Нижнего Новгорода в составе: Любовь Кокуева и Илья Черняев), ПальмагуД OFFICIAL GROUP (группа создает простые и веселые композиции с запоминающимся текстом, чтобы передать слушателю весь позитив и порыв драйва), кавер-группа LAME (12+).