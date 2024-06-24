День молодежи отметят в нижегородских парках

В парках «Дубки» и «Светлоярский» мероприятия пройдут с 14:00 до 18:00. В программе на сценах баскетбольный фристайл, выступления кавер-групп, интерактивы и конкурсы с ведущим, а также спортивные разминки и танцевальные диджей-сеты (12+). Кроме того, во время праздника в «Дубках» можно будет принять участие в гонках на радиоуправляемых машинах, квесте в формате «НЕИГРЫ», шоу красок и сделать яркие кадры с помощью видеоспиннера (6+). В парке «Светлоярский» посетители смогут кастомизировать одежду на мастер-классе, прокатиться на аттракционе «Родео» и сделать фото на рилс-стойке с моментальной печатью (6+).