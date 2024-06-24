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Луговую клубнику начали собирать в Нижегородской области

За выходные нижегородцы набрали несколько ведер и корзинок лесной клубники и земляники.

Источник: Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников

Луговую клубнику начали собирать в Нижегородской области. Фотографиями урожая местные жители делятся в соцсетях.

За выходные нижегородцы набрали несколько ведер и корзинок лесной клубники и земляники. Богатый урожай удалось найти в Дальнеконстантиновском, Борском, Кстовском, Богородском районах. Точные локации не рассекречивают.

«Грибов сегодня, к сожалению, не было обнаружено совсем, поэтому очень быстро, набрали 3 литра земляники и рванули домой», — поделилась Татьяна С.

«Вот и я открыла сезон! Кроме лисичек грибов нет, зато земляники хоть объешься!» — отметила Марина К.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в лесах Нижегородской области пошли белые грибы и лисички.