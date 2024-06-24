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Парк закрыт, пляжи оцеплены: что происходит на Северной стороне Севастополя после ракетной атаки ВСУ

Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в Учкуевке.

Источник: Комсомольская правда

Больше суток прошло с момента трагедии в Севастополе. Днем 23 июня киевский режим совершил очередную террористическую атаку. Пять американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями, направили прямиком к побережью города-героя. Четыре орудия смерти перехватили российские средства ПВО, а пятая ракета взорвалась в воздухе. Осколки упали прямиком на пляж Учкуевка, где отдыхали мирные жители… В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, а еще 153 — пострадали.

Корреспондент «Комсомолки» с места событий рассказывает, что происходит на Северной стороне Севастополя после террористических действий киевского режима.

Трагедия для всего полуострова.

24 июня объявлен Днем траура в Севастополе и Республике Крым. Трагичное настроение в городе-герое буквально «повисло в воздухе». Несмотря на солнечную и жаркую погоду, в Учкуевке немноголюдно.

Те, кого удается встретить, не особо хотят вспоминать страшные события.

— Нет, извините, не могу.

— Меня там не было, — то и дело слышу я от людей.

Даже работники прибрежных кафе, помогавшие вытаскивать пострадавших с пляжа, не могут долго говорить о ситуации вчерашнего дня.

Парк Учкуевка и одноименный пляж оцеплены. «Запретная зона» начинается от входа в парк — метров за 400 от берега.

Ворота в парк закрыты

Там работают саперы, а всех желающих отдохнуть у моря, разворачивают. Их, к слову, немного — за полчаса было замечено лишь три автомобиля и несколько «пешеходов». Все местные. Представитель силовых структур, который дежурит на входе к пляжу, дружелюбно объясняет — берег может быть усыпан осколками и частями суббоеприпасов, от которых необходимо избавиться. Работы продлятся минимум до конца дня — это подтвердил и губернатор Михаил Развожаев.

Стихийный мемориал.

Поэтому о том, что творится на месте, где за сутки до этого происходили страшные события, остается только догадываться. Напоминают о случившемся лишь разбитые автомобильные стекла на дороге, да и, собственно, сами автомобили с треснувшими окнами. На этом месте сейчас совершенно не та атмосфера, чтобы хотелось отдыхать и купаться.

С обеих сторон пляжа неравнодушные жители города организовали стихийный мемориал в память о погибших. Еще ночью к памятнику Екатерининская миля принесли цветы, мягкие игрушки и иконы. Еще один мемориал — возле остановки общественного транспорта, откуда 23 июня эвакуировали пострадавших.

Место у моря.

Оцеплены сейчас практически все пляжи Северной стороны. Не попасть и на популярное место отдыха в Любимовке — там дежурят сотрудники МВД.

— Проехать можно на соседний пляж, — говорит полицейский.

Три машины разворачиваются, однако в сторону того самого «дикого» пляжа еду только я. Место это, надо сказать, и так не особо популярно у отдыхающих, но сегодня здесь практически пусто — поблизости лишь две женщины и один мужчина.

— Будьте аккуратнее, сегодня саперы приходили, ничего, вроде не нашли, но мало ли, — говорит мне новый знакомый.

Но когда узнает, что я журналист, уточняет, что о вчерашних событиях ему рассказать нечего — он, к счастью, находился в момент атаки дома.

Не сразу поняли, что произошло.

— Мы уже привыкли к громким звукам, — делится другая жительница поселка, — поэтому сначала даже не придали значения. Узнали о произошедшем из соцсетей губернатора. Страшно.

По словам женщины, первое, что она сделала — обзвонила всех знакомых. К счастью, никто не был в то время на пляже Учкуевки.

— Почему сейчас здесь? Знаете… от судьбы не уйдешь. Поэтому не вижу смысла прятаться. Мы же все прекрасно понимаем.

Как ранее сообщала «КП-Крым», массовой отмены туристических путевок на полуострове не наблюдается. К тому же, доля пляжного отдыха именно в Севастополе невелика — город воспринимается скорее как экскурсионный. Что касается курортов Ялтинского, Алуштинского, Судакского и Феодосийского регионов, их туристы считают более безопасными территориями.

туризм и отдых