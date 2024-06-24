Парк закрыт, пляжи оцеплены: что происходит на Северной стороне Севастополя после ракетной атаки ВСУ

Там работают саперы, а всех желающих отдохнуть у моря, разворачивают. Их, к слову, немного — за полчаса было замечено лишь три автомобиля и несколько «пешеходов». Все местные. Представитель силовых структур, который дежурит на входе к пляжу, дружелюбно объясняет — берег может быть усыпан осколками и частями суббоеприпасов, от которых необходимо избавиться. Работы продлятся минимум до конца дня — это подтвердил и губернатор Михаил Развожаев.