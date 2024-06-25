Александр Пушной записал клип про Омск

«Александр Пушной явно одаренный и талантливый человек, который многие годы не изменяет себе и делает качественные продукты. Вместе с ребятами из “Отп студио” они сохраняют традиции рок-музыки и, судя по количеству подписчиков, делают это успешно. Мне понравилась интерпретация песни — раньше я ее не слышал, клип вполне смотрибельный. Надеюсь, благодаря творчеству этих музыкантов у большего количества людей появится желание ближе познакомиться с нашим славным городом», — поделился он.