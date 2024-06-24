Последние новости к вечеру 24 июня 2024 года

В Дагестане уволили главу района, чьи дети участвовали в теракте, в результате которого погибли 20 человек и пострадали 46. Глава Дагестана Меликов посетил Дербент после нападений на храмы. Возбуждено дело по ст. 205 УК РФ, расследование передано в центральный аппарат.