Последние новости к вечеру 24 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 июня 2024 года.
Нападение террористов в Дагестане. Главное
В Дагестане уволили главу района, чьи дети участвовали в теракте, в результате которого погибли 20 человек и пострадали 46. Глава Дагестана Меликов посетил Дербент после нападений на храмы. Возбуждено дело по ст. 205 УК РФ, расследование передано в центральный аппарат.
В Кремле предупредили США о последствиях удара по Севастополю
Песков заявил, что причастность США к ракетному обстрелу Севастополя, который привел к гибели мирных граждан, будет иметь последствия. Обстрел Песков назвал варварским, добавив, что следственные органы работают. Погибли 4 человека, 153 пострадали.
ЕС ввел санкции против певца SHAMAN и Полины Гагариной
Евросоюз ввел санкции против певцов SHAMAN и Полины Гагариной, а также актера Ивана Охлобыстина за поддержку ВС РФ. Санкции стали частью 14-го пакета, включающего ограничения на транзит российского СПГ и запреты для 116 лиц.
Юань упал на фоне отказа «Бэнк оф Чайна» работать с банками РФ
Российская дочерняя структура Bank of China прекратит обработку платежей в юанях от подсанкционных российских банков. Курс юаня на Мосбирже упал до ₽11,71, затем до ₽11,894. Аналитики прогнозируют укрепление рубля до ₽11,7 за юань из-за снижения спроса на валюту.
Умерла советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева
Многократная чемпионка СССР по теннису и спортивный комментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Её кончину подтвердили родственники. Дмитриева была важной фигурой в российском спорте и телевидении.