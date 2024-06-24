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Гидрометцентр Татарстана предупредил о дальнейшем похолодании

Республика находится под влиянием северных воздушных потоков.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 70% 752 мм рт. ст. +28°

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, прохладная погода на территории республики сохранится до конца недели. Виной тому влияние циклона и северных воздушных потоков.

Во вторник, 25 июня, ночью в восточной части региона будет небольшой дождь. Днем осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов. В среду и четверг, 26 и 27 июня, также преимущественно на востоке Татарстана пройдет небольшой и умеренный дождь. Днем температура не изменится. В ночные часы — от +8 до +13 градусов.

В конце недели республика все также будет оставаться под влиянием пониженного атмосферного давления. В районах пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха не поднимется выше +19 градусов.