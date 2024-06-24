Гидрометцентр Татарстана предупредил о дальнейшем похолодании

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, прохладная погода на территории республики сохранится до конца недели. Виной тому влияние циклона и северных воздушных потоков.
Во вторник, 25 июня, ночью в восточной части региона будет небольшой дождь. Днем осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов. В среду и четверг, 26 и 27 июня, также преимущественно на востоке Татарстана пройдет небольшой и умеренный дождь. Днем температура не изменится. В ночные часы — от +8 до +13 градусов.
В конце недели республика все также будет оставаться под влиянием пониженного атмосферного давления. В районах пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха не поднимется выше +19 градусов.