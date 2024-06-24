В Волгограде в День молодежи запретят продажу алкоголя

В субботу, 29 июня, в Волгоградской области отметят День молодежи, в связи с этим вступает в силу запрет на продажу алкогольных напитков.
Согласно закону Волгоградской области от 14 октября 2014 года «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции безалкогольных тонизирующих напитков», в указанный день запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Кроме этого дня, в магазинах Волгоградской области нельзя купить алкоголь 1 июня (День защиты детей) и 12 июня (День России).