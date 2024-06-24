Синоптик предупредил жителей Волгоградской области о череде дождливых дней

По словам специалиста, без дождей в регионе точно не обойдется. Причем самые интенсивные ливни с градом и усилением ветра ожидаются 25 июня. Осадки выпадут по всему региону.
При этом температура не будет особенно меняться и влиять на погоду — она всю неделю составит в среднем +23 градуса. При северо-западном ветре может быть даже прохладнее. Только в конце недели, возможно, потеплеет до +27 градусов. По всем прогностическим материалам температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы для июня-июля.
В стране распространение климатических масс крайне необычно. Восточная сторона и юг Европейской части страны оказались под влиянием холодного воздуха. А севернее все на картах окрашено в «теплые» красные цвета — в Санкт-Петербурге возможно потепление до +30 градусов.