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Синоптик предупредил жителей Волгоградской области о череде дождливых дней

Руководитель метеорологического центра Александр Шувалов рассказал о погоде на ближайшую неделю.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 70% 752 мм рт. ст. +28°
Источник: Агентство «Москва»

По словам специалиста, без дождей в регионе точно не обойдется. Причем самые интенсивные ливни с градом и усилением ветра ожидаются 25 июня. Осадки выпадут по всему региону.

При этом температура не будет особенно меняться и влиять на погоду — она всю неделю составит в среднем +23 градуса. При северо-западном ветре может быть даже прохладнее. Только в конце недели, возможно, потеплеет до +27 градусов. По всем прогностическим материалам температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы для июня-июля.

В стране распространение климатических масс крайне необычно. Восточная сторона и юг Европейской части страны оказались под влиянием холодного воздуха. А севернее все на картах окрашено в «теплые» красные цвета — в Санкт-Петербурге возможно потепление до +30 градусов.