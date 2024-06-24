Синоптик предупредил жителей Волгоградской области о череде дождливых дней

При этом температура не будет особенно меняться и влиять на погоду — она всю неделю составит в среднем +23 градуса. При северо-западном ветре может быть даже прохладнее. Только в конце недели, возможно, потеплеет до +27 градусов. По всем прогностическим материалам температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы для июня-июля.