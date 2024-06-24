В Краснодаре изъяли 1,5 га земли для строительства Западной трамвайной линии

Эта линия пройдет от Западного депо до улицы Красных Партизан, а также по улице Красных Партизан — от улицы Круговой до Западного обхода. Вид разрешенного использования земли — строительство производственной базы и станции технического обслуживания.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что новая Западная трамвайная линия протяженностью 35,6 км будет охватывать маршрут от Западного депо до Немецкой деревни. Этот проект не только улучшит общественный транспорт, но и станет важным шагом в развитии инфраструктуры города, обеспечивая удобство и доступность для жителей Краснодара. Завершить строительство ветки планируют до конца 2026 года.