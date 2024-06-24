Эта линия пройдет от Западного депо до улицы Красных Партизан, а также по улице Красных Партизан — от улицы Круговой до Западного обхода. Вид разрешенного использования земли — строительство производственной базы и станции технического обслуживания.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что новая Западная трамвайная линия протяженностью 35,6 км будет охватывать маршрут от Западного депо до Немецкой деревни. Этот проект не только улучшит общественный транспорт, но и станет важным шагом в развитии инфраструктуры города, обеспечивая удобство и доступность для жителей Краснодара. Завершить строительство ветки планируют до конца 2026 года.
В Краснодаре изъяли 1,5 га земли для строительства Западной трамвайной линии
В Краснодаре власти изъяли в муниципальную собственность земельный участок площадью 1,5 га и нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв.м на улице Красных Партизан, 67. Как следует из постановления, размещенного на сайте администрации города, изъятие осуществлено с целью строительства новой трамвайной линии.
Эта линия пройдет от Западного депо до улицы Красных Партизан, а также по улице Красных Партизан — от улицы Круговой до Западного обхода. Вид разрешенного использования земли — строительство производственной базы и станции технического обслуживания.