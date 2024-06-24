Крупный град обрушился на Воронежскую область 24 июня: видео

Местные жители обсуждают размер градин, который, по словам некоторых пользователей, доходит до величины грецкого ореха. Снимки самых крупных экземпляров появляются в комментариях. Бутурлиновцы сейчас задаются вопросом — выпадал ли в их краях вообще когда-либо настолько крупный град.



Сообщается, что осадки нанесли ущерб урожаю и имуществу — постройкам и автомобилям.



— Огорода нет, машину помяло, — пишет одна из местных жительниц.



На прошлой неделе, 20 июня, на Москву обрушился сильнейший дождь, который в Сети назвали «мегаливень». Отголоски урагана задели и Воронежскую область. Ветер при грозе был настолько сильным, что валил деревья. РИА «Воронеж» публиковало кадры последствий непогоды.