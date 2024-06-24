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Крупный град обрушился на Воронежскую область 24 июня: видео

Под удар непогоды попала Бутурлиновка.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 70% 752 мм рт. ст. +28°

В понедельник, 24 июня, мощный ливень с градом прошел в Бутурлиновке. За короткое время на улицах города появились «сугробы». Воронежцы публикуют кадры разбушевавшейся непогоды в социальных сетях:

Местные жители обсуждают размер градин, который, по словам некоторых пользователей, доходит до величины грецкого ореха. Снимки самых крупных экземпляров появляются в комментариях. Бутурлиновцы сейчас задаются вопросом — выпадал ли в их краях вообще когда-либо настолько крупный град.

Сообщается, что осадки нанесли ущерб урожаю и имуществу — постройкам и автомобилям.

— Огорода нет, машину помяло, — пишет одна из местных жительниц.

На прошлой неделе, 20 июня, на Москву обрушился сильнейший дождь, который в Сети назвали «мегаливень». Отголоски урагана задели и Воронежскую область. Ветер при грозе был настолько сильным, что валил деревья. РИА «Воронеж» публиковало кадры последствий непогоды.