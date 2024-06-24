В центре Омска появится изображение ракеты «Ангара»

Ранее сообщалось, что на административном здании в центре Омска — у кинотеатра имени Маяковского, рисуют мурал. Над изображением трудятся художники Филипп Дульмаченко (Санкт-Петербург) и Дмитрий Дренин (Нижний Новгород). Но что именно получится в итоге — не сообщалось.