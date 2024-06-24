В центре Омска появится изображение ракеты «Ангара»

Ранее сообщалось, что на административном здании в центре Омска — у кинотеатра имени Маяковского, рисуют мурал. Над изображением трудятся художники Филипп Дульмаченко (Санкт-Петербург) и Дмитрий Дренин (Нижний Новгород). Но что именно получится в итоге — не сообщалось.
Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал в своём телеграм-канале, что на здании рисуют ракету-носитель «Ангара-А5». Её выпускают на омском заводе «Полёт».
Мурал создаётся в преддверии арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!». Мероприятие пройдёт в Омске с 1 июля по 15 августа, а участие в нём примут художники-граффитисты со всей страны.
«Выбор изображения закономерен, ведь именно благодаря Ангаре родился новый бренд нашего города: “Омск, ты просто космос!”, который и дал название арт-фестивалю!» — написал Иван Колесник.
Напомним, до 30 июня проводится голосование на госуслугах — омичи решают, в каком округе города разместят галерею под открытым небом.