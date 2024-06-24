В Крыму рассказали, будут ли вводить ограничения для туристов из-за атак ВСУ

В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за атак, которые совершают украинские войска. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
По его словам, киевский режим только и ждет того, чтобы жизнь в России ухудшилась. Как пояснил руководитель крымского парламента, именно поэтому украинские войска обстреливают территорию нашей страны. Киевские власти рассчитывают на то, что жизнь людей ухудшится, и у них возникнет неуверенность в завтрашнем дне.
«Нам этому подыгрывать точно не стоит. У нас туристический сезон, те цифры, которые мы имеем на эту минуту, говорят о том, что он немного лучше прошлого года, надо двигаться в этом направлении, а военные пусть делают свое дело», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, крымские пляжи работают, и в регионе ждут туристов. Глава законодательной власти республики заверил, что никаких проблем для отдыхающих нет.