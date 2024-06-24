В Крыму рассказали, будут ли вводить ограничения для туристов из-за атак ВСУ

«Нам этому подыгрывать точно не стоит. У нас туристический сезон, те цифры, которые мы имеем на эту минуту, говорят о том, что он немного лучше прошлого года, надо двигаться в этом направлении, а военные пусть делают свое дело», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».