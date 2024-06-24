В Волгограде построят новую транспортную развязку

Как сообщает администрация Волгоградской области, на участке дороги от трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск по улице Неждановой до Третьей Продольной магистрали будет построена новая транспортная развязка.
В течение 2024−2025 годов будет разрабатываться проект строительства, по которому расширят дорогу по ул. Неждановой до четырех полос. На пересечении с Третьей Продольной магистралью возведут развязку по типу «неполный клеверный лист», а также будут устроены перехватывающие парковки для транспорта.
Планируется, что все участки будут оборудованы современными техническими средствами организации дорожного движения.
Напомним, в Волгоградской области на особом контроле находятся вопросы модернизации и развития объектов дорожной отрасли. С 2022 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова реализуется программа по возведению и реконструкции мостов и путепроводов. В 2024 году работы пройдут на 16 объектах.