В Волгограде построят новую транспортную развязку

В течение 2024−2025 годов будет разрабатываться проект строительства, по которому расширят дорогу по ул. Неждановой до четырех полос. На пересечении с Третьей Продольной магистралью возведут развязку по типу «неполный клеверный лист», а также будут устроены перехватывающие парковки для транспорта.