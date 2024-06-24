Отключат электроснабжение 25 июня в четырех районах Волгограда

Плановые работы на электросетях и отключения света в Волгограде 25 июня 2024 года пройдут на улицах четырех районов областной столицы. Во вторник энергетики проведут профилактические работы и приостановят электроснабжение в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Красноармейском районах. График отключений электричества и список адресов сообщили в снабжающей организации.
В Тракторозаводском районе Волгограда плановые отключения света 25 июня 2024 охватят с 9.00 до 17.00 улицы: Дегтярева, 17, 21, 23, Дзержинского, 16−22, Зеленодольская, 1−5, 1а, 1б, 1 В, Кропоткина, 4−12, 12б, 7−13, Низами, 3−9, 1а, 3а, 5а, 7а, Павлова, 12, 14, Чаплыгина, 8−12, 8а, Шурухина, 32.
В Краснооктябрьском районе Волгограда 25 июня 2024 обесточат с 13.00 до 17.00 дома на улицах: Автомагистральная, Большая Кольцевая, Гайдара, Кольцевая, Лазурная, Летняя, Малая Кольцевая, Менделеева, Нежная, Пржевальского, Рахманинова, Радиальная, Сумская, Сержанта Воронова, Филатова, Центральная Аллея, Щорса и СНТ Нормаль.
В Ворошиловском районе 25.06.2024 с 9.30 до 12.00 электричество отключат на улицах: Козловская, 37а, 39а, 37−51, 45а, 49а, 51а и Баррикадная, 17. С 9.00 до 13.00 среди коммунальных страдальцев окажутся жители улиц: Гурзуфская, 31−57, 48−74, Дивногорская, 40−102, Ивановская, 1−27, 9а, 2−18, 22−38, Моршанская, 4/2, 6, 22−26, Морфлотская, 93−109, 70−78, Пинская, 31, Татищевская, 39−101, 10−68, Ужгородская, 21−47, 43а, 26−52, 28а, 31−71, 58−70, 79, 80, 116, Чистяковская, 3, 5, Чугуевская, 1−11, 2−26, 10а.
В Красноармейском районе во вторник свет вырубят с 9.00 до 17.00 на улицах: Бредихина, 1−17, 2−18, Генерала Романенко, 1−17, 2−18, Железнодорожная, 20, Малоземова, 1−15, 2−18, Николая Сердюкова, 1−17, 17а, Савиной, 10−16.