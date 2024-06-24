Отключат электроснабжение 25 июня в четырех районах Волгограда

Плановые работы на электросетях и отключения света в Волгограде 25 июня 2024 года пройдут на улицах четырех районов областной столицы. Во вторник энергетики проведут профилактические работы и приостановят электроснабжение в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Красноармейском районах. График отключений электричества и список адресов сообщили в снабжающей организации.