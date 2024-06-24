В день выпускного бала в центре Сочи введут ограничения

В 202 году сочинские школы выпускают почти 2300 ребят. На медали «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени претендуют 293 выпускника. Максимальные 100 баллов по ЕГЭ набрали 15 учащихся. Из них три 11-классника набрали по 200 баллов и 300 баллов у одного выпускника.