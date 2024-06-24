В день выпускного бала в центре Сочи введут ограничения

Выпускники Сочи готовятся к выпускному балу, который состоится 29 июня. По традиции чествовать вчерашних 11-классников будут в концертном зале «Фестивальный». Поэтому 29 июня с 16:00 до 23:00 будет ограничен проход по лестнице вдоль «Фестивального».
«По традиции праздник начнется с шествия выпускников от улицы Орджоникидзе к концертному залу. В рамках официальной части вечера пройдет награждение медалистов и стобалльников. Также, по традиции, выпускников ждет развлекательная программа и выступление популярных артистов российской эстрады», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
В 202 году сочинские школы выпускают почти 2300 ребят. На медали «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени претендуют 293 выпускника. Максимальные 100 баллов по ЕГЭ набрали 15 учащихся. Из них три 11-классника набрали по 200 баллов и 300 баллов у одного выпускника.