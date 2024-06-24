Форты «Кроншлот», «Александр I» и «Петр Первый» откроются в Петербурге в 2025 году

Возрождение Кронштадта по проекту «Остров фортов» уже на финишной прямой. Так, знаменитые форты «Кроншлот», «Александр I» и «Петр Первый» готовы на 75 процентов, и в 2025 году они распахнут свои двери для посетителей. Также в следующем году будет достроена обновленная развязка на въезде в Кронштадт. А в полную силу кластер заработает в 2026 году. Об этом в еженедельном радиообращении к петербуржцам сказал губернатор Александр Беглов.