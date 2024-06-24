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Форты «Кроншлот», «Александр I» и «Петр Первый» откроются в Петербурге в 2025 году

Сейчас форты готовы на 75 процентов.

Источник: Комсомольская правда

Возрождение Кронштадта по проекту «Остров фортов» уже на финишной прямой. Так, знаменитые форты «Кроншлот», «Александр I» и «Петр Первый» готовы на 75 процентов, и в 2025 году они распахнут свои двери для посетителей. Также в следующем году будет достроена обновленная развязка на въезде в Кронштадт. А в полную силу кластер заработает в 2026 году. Об этом в еженедельном радиообращении к петербуржцам сказал губернатор Александр Беглов.

— Петербург сегодня активно участвует в масштабной модернизации Кронштадта. Расширяем дороги, делаем стоянки, строим благоустроенную пешеходную набережную, — отметил градоначальник.

Кроме того, в рамках кластера увеличивают площади под социальные объекты. Также проводится их реконструкция. В частности, обновить собираются Центр молодежного инновационного развития, Дворец молодежи, художественную школу имени Аникушина, Дворец культуры и Казармы крепостной Минной роты.