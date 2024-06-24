Объем воды в Северном Аральском море начал увеличиваться

В ходе 86-го заседания Межгосударственной координационной комиссии по водному хозяйству, в которую входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, было оговорено, что в течение поливного сезона в Северную часть Арала поступит 997 миллионов кубометров воды с расходом не менее 30 кубометров в год. На данный момент в море в секунду поступает 50 кубометров воды. Год назад этот показатель составлял шесть кубометров в секунду.