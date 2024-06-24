Объем воды в Северном Аральском море начал увеличиваться

В ходе 86-го заседания Межгосударственной координационной комиссии по водному хозяйству, в которую входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, было оговорено, что в течение поливного сезона в Северную часть Арала поступит 997 миллионов кубометров воды с расходом не менее 30 кубометров в год. На данный момент в море в секунду поступает 50 кубометров воды. Год назад этот показатель составлял шесть кубометров в секунду.
Уровень воды в Северном море стал повышаться после завершения строительства Кокаральской плотины, которая отделила его от Южного.
Официальный представитель Минводхоза Молдир Абдуалиев пояснил, что с момента ввода плотины в эксплуатацию до сегодняшнего дня из Сырдарьи в Северное Аральское море поступило 46,6 миллиарда кубометров воды, из которых 13,3 миллиарда кубометров поступили за последние семь лет. Несмотря на постепенное уменьшение объема воды в прошлые годы, с начала 2024 года объем воды снова начал увеличиваться и достиг 21,4 миллиарда кубометров.