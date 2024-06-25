На пруду Александровска заметили огромного пеликана

Переменчивая погода в Пермском крае, похоже, оказывает большое влияние не только на нас, но и окружающую среду. Даже птицы путают части света и летят навстречу тропическому теплу в Прикамье. На днях к нам залетел самый настоящий пеликан. Он приводнился на пруд в Александровске — далеко не самом южном месте на карте Пермского края.
Фото и видео заморского гостя появилось в соцсетях. Пеликан поплавал по водной глади пруда, чуток поохотился, а затем взмахнул огромными крыльями и улетел. Редкое фото сделала жительница Александровска Юлия Пензина.
Столь экзотическая птица в Прикамье залетает уже не в первый раз. На страницах «Русского орнитологического журнала» от 2017 года можно найти информацию, что
Кроме пеликанов в Пермский край залетали и другие редкие для региона виды птиц. Около 30 лет назад в районе Кунгура оказался молодой фламинго. Бывал у нас и белый аист. Еще один редкий гость — черный гриф. Это очень крупная птица с размахом крыльев до трех метров. По сообщениям еще советских орнитологов, гриф был замечен 100 лет назад «в окрестностях Перми, где наблюдался в течение нескольких дней в обществе ворон и воронов на бойне и был замечен около университета».