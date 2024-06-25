На пруду Александровска заметили огромного пеликана

Кроме пеликанов в Пермский край залетали и другие редкие для региона виды птиц. Около 30 лет назад в районе Кунгура оказался молодой фламинго. Бывал у нас и белый аист. Еще один редкий гость — черный гриф. Это очень крупная птица с размахом крыльев до трех метров. По сообщениям еще советских орнитологов, гриф был замечен 100 лет назад «в окрестностях Перми, где наблюдался в течение нескольких дней в обществе ворон и воронов на бойне и был замечен около университета».