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На пруду Александровска заметили огромного пеликана

Заморский гость залетел в Пермский край на прошлой неделе.

Источник: Соцсети

Переменчивая погода в Пермском крае, похоже, оказывает большое влияние не только на нас, но и окружающую среду. Даже птицы путают части света и летят навстречу тропическому теплу в Прикамье. На днях к нам залетел самый настоящий пеликан. Он приводнился на пруд в Александровске — далеко не самом южном месте на карте Пермского края.

Фото и видео заморского гостя появилось в соцсетях. Пеликан поплавал по водной глади пруда, чуток поохотился, а затем взмахнул огромными крыльями и улетел. Редкое фото сделала жительница Александровска Юлия Пензина.

Столь экзотическая птица в Прикамье залетает уже не в первый раз. На страницах «Русского орнитологического журнала» от 2017 года можно найти информацию, что 28—29 июня 2011 года местный житель видел кудрявого пеликана на Сылвенском заливе у поселка Жабреи. Первый же случай залета в Прикамье пеликана приходится на 1949 год. Несколько птиц заметили на реке Шакве Кунгурского района. Одну из них удалось добыть, чучело пеликана находилось в музее Кунгура.

В Пермском орнитологическом обществе отмечают, порой птицы уходят с курса — у них сбивается «компас». Они также могут отстать от стаи, заболеть. Молодые особи часто ищут для себя новые места обитания.

Кроме пеликанов в Пермский край залетали и другие редкие для региона виды птиц. Около 30 лет назад в районе Кунгура оказался молодой фламинго. Бывал у нас и белый аист. Еще один редкий гость — черный гриф. Это очень крупная птица с размахом крыльев до трех метров. По сообщениям еще советских орнитологов, гриф был замечен 100 лет назад «в окрестностях Перми, где наблюдался в течение нескольких дней в обществе ворон и воронов на бойне и был замечен около университета».

флора и фауна