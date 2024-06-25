В Заельцовском районе Новосибирска обклеили рекламой деревья и цветы

В Заельцовском районе Новосибирска деревья и цветы вокруг дома по адресу Кропоткина, 127 обклеили рекламными листовками. Соответствующими фото поделился с редакцией читатель КП-Новосибирск Сергей.
— Разве муниципальная администрация не должна пресекать подобное безобразие? Мне кажется, что власти должны разбираться с организациями, которые позволяют себе клеить рекламу подобным образом, — возмущается Сергей.
На снимках видно, что неизвестные рекламщики умудрились наклеить стикеры прямо на листья деревьев и цветов. Крайне сомнительно, что подобный маркетинг пойдет на пользу здоровью зеленых насаждений.
— Пусть эти ребята в следующий раз попробуют обклеить крапиву, ее здесь полно, — заключил Сергей.