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В Заельцовском районе Новосибирска обклеили рекламой деревья и цветы

Вряд ли такой маркетинг пойдет на пользу растениям.

Источник: Без источника

В Заельцовском районе Новосибирска деревья и цветы вокруг дома по адресу Кропоткина, 127 обклеили рекламными листовками. Соответствующими фото поделился с редакцией читатель КП-Новосибирск Сергей.

— Разве муниципальная администрация не должна пресекать подобное безобразие? Мне кажется, что власти должны разбираться с организациями, которые позволяют себе клеить рекламу подобным образом, — возмущается Сергей.

На снимках видно, что неизвестные рекламщики умудрились наклеить стикеры прямо на листья деревьев и цветов. Крайне сомнительно, что подобный маркетинг пойдет на пользу здоровью зеленых насаждений.

— Пусть эти ребята в следующий раз попробуют обклеить крапиву, ее здесь полно, — заключил Сергей.