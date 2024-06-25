Омичам рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни

Рекомендации о том, как правильно выбирать арбузы и дыни дали специалисты регионального Роспотребнадзора. Для начала нужно выбрать место покупки — брать бахчевые у дорог, в точках без навеса не стоит. У продавца должен быть пакет сопроводительных документов, которые будут свидетельствовать о безопасности продукта. Из арбуза нельзя вырезать кусочки на пробу, покупать разрезанный арбуз тоже не нужно — на срезе быстро размножаются микроорганизмы.