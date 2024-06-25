Омичам рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни

Рекомендации о том, как правильно выбирать арбузы и дыни дали специалисты регионального Роспотребнадзора. Для начала нужно выбрать место покупки — брать бахчевые у дорог, в точках без навеса не стоит. У продавца должен быть пакет сопроводительных документов, которые будут свидетельствовать о безопасности продукта. Из арбуза нельзя вырезать кусочки на пробу, покупать разрезанный арбуз тоже не нужно — на срезе быстро размножаются микроорганизмы.
Выбирать нужно яркий с чётким контрастом арбуз, который имеет жёлтое пятно на боку. Если кожура протыкается ногтем — арбуз не спелый. Усик и плодоножка должны быть сухими. От удара ладонью спелый арбуз будет вибрировать. Если щёлкнуть согнутым пальцем — будет звонкий звук.
Дыню нужно выбирать по тем же правилам, но есть отличие — противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твёрдая, то дыня незрелая. А при щелчке по дыне звук должен получаться глухим. Кроме того дыня обязательно должна пахнуть.
Разрезанный арбуз или дыню нужно хранить только в холодильнике. Перед тем как резать, нужно вымыть их с мылом в тёплой воде.