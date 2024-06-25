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«Крымэнерго»: в Симферополе на 13 улицах отключат электричество 25 июня

Часть Симферополя останется без света 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний будет обесточена. Свет исчезнет по отдельным адресам на 13 улицах, одном переулке и проспекте.

Где не будет электричества в столице региона:

с 8.00 до 17.00.

улица Сарматская, 3, 7, 9, 13;

улица Хаджи-Герай, 1/7−58;

улица Челеби Джихан, ⅖-89;

проспект Победы, 422а, 426а, 432−452а;

с 22.00 (25 июня) по 7.00 (26 июня).

улица Гавена, 14−26, 27−57;

улица Батумская, 66−90, 49−69;

улица Качинская, 23/68−96, 21/65−89;

улица Новороссийская, 50−72;

улица Очаковская, 48/11−72, 45/10;

улица Миллера, 6/35−8, 5- 7/45;

улица Мускатная, 2−38, 21/65−89;

улица Соколиная, 70, 3, 5;

переулок Инкерманский, 7- 11;

улица Тополевая, 23/68−96, 21/65−89;

улица Санитарная, 88.

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