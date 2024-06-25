«Крымэнерго»: в Симферополе на 13 улицах отключат электричество 25 июня

25 июня в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний будет обесточена. Свет исчезнет по отдельным адресам на 13 улицах, одном переулке и проспекте.
Где не будет электричества в столице региона:
с 8.00 до 17.00.
улица Сарматская, 3, 7, 9, 13;
улица Хаджи-Герай, 1/7−58;
улица Челеби Джихан, ⅖-89;
проспект Победы, 422а, 426а, 432−452а;
с 22.00 (25 июня) по 7.00 (26 июня).
улица Гавена, 14−26, 27−57;
улица Батумская, 66−90, 49−69;
улица Качинская, 23/68−96, 21/65−89;
улица Новороссийская, 50−72;
улица Очаковская, 48/11−72, 45/10;
улица Миллера, 6/35−8, 5- 7/45;
улица Мускатная, 2−38, 21/65−89;
улица Соколиная, 70, 3, 5;
переулок Инкерманский, 7- 11;
улица Тополевая, 23/68−96, 21/65−89;
улица Санитарная, 88.