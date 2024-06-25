«Крымэнерго»: в Симферополе на 13 улицах отключат электричество 25 июня

25 июня в отдельных районах Симферополя произойдет запланированное отключение электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что ведутся ремонтные работы, поэтому часть электролиний будет обесточена. Свет исчезнет по отдельным адресам на 13 улицах, одном переулке и проспекте.