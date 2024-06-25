Воронежцы назвали 20 самых красивых сёл региона

«Среди критериев оценки, помимо особенностей застройки, наличия достопримечательностей и въездной группы, особо охраняемых природных территорий или привлекательных природных объектов, также значатся художественный и технический уровень выполненных работ по благоустройству, оригинальность озеленения. Особо учитывается активное участие населения в благоустройстве и поддержании чистоты территории села. Кроме того, в текущем году учитывается новый критерий, отражающий динамику процесса благоустройства населенных пунктов», — рассказали в облправительстве.