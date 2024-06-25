Воронежцы назвали 20 самых красивых сёл региона

Определены 20 участников конкурса «Самое красивое село Воронежской области» 2024 года, результатами голосования граждан поделились в пресс-службе правительства региона.
По итогам интернет-голосования в список претендентов на победу попали 18 сёл и два посёлка:
Верхняя Тойда Аннинского района;
Осетровка Верхнемамонского района;
Сухие Гаи Верхнехавского района;
Затон Воробьёвского района;
Манино Калачеевского района;
Каменно-Верховка Каширского района;
Лискинское Лискинского района;
Першино Нижнедевицкого района;
Рыкань Новоусманского района;
посёлок Новопокровский Новохопёрского района;
Коротояк Острогожского района;
Воронцовка Павловского района;
Пески Поворинского района;
Бутырки Репьёвского района;
Истобное Репьёвского района;
Подгорное Россошанского района;
Верхняя Тишанка Таловского района;
посёлок Есипово Терновского района;
Русаново Терновского района;
Хохол Хохольского района.
Члены комиссии посетят сёла и определят одного победителя и шестерых призёров конкурса до 15 сентября 2024 года. Конкурсная комиссия отберёт участников, набравших по предварительной оценке наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями.
«Среди критериев оценки, помимо особенностей застройки, наличия достопримечательностей и въездной группы, особо охраняемых природных территорий или привлекательных природных объектов, также значатся художественный и технический уровень выполненных работ по благоустройству, оригинальность озеленения. Особо учитывается активное участие населения в благоустройстве и поддержании чистоты территории села. Кроме того, в текущем году учитывается новый критерий, отражающий динамику процесса благоустройства населенных пунктов», — рассказали в облправительстве.