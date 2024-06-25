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Воронежцы назвали 20 самых красивых сёл региона

Населённые пункты станут участниками конкурса «Самое красивое село Воронежской области».

Определены 20 участников конкурса «Самое красивое село Воронежской области» 2024 года, результатами голосования граждан поделились в пресс-службе правительства региона.

По итогам интернет-голосования в список претендентов на победу попали 18 сёл и два посёлка:

Верхняя Тойда Аннинского района;

Осетровка Верхнемамонского района;

Сухие Гаи Верхнехавского района;

Затон Воробьёвского района;

Манино Калачеевского района;

Каменно-Верховка Каширского района;

Лискинское Лискинского района;

Першино Нижнедевицкого района;

Рыкань Новоусманского района;

посёлок Новопокровский Новохопёрского района;

Коротояк Острогожского района;

Воронцовка Павловского района;

Пески Поворинского района;

Бутырки Репьёвского района;

Истобное Репьёвского района;

Подгорное Россошанского района;

Верхняя Тишанка Таловского района;

посёлок Есипово Терновского района;

Русаново Терновского района;

Хохол Хохольского района.

Члены комиссии посетят сёла и определят одного победителя и шестерых призёров конкурса до 15 сентября 2024 года. Конкурсная комиссия отберёт участников, набравших по предварительной оценке наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями.

«Среди критериев оценки, помимо особенностей застройки, наличия достопримечательностей и въездной группы, особо охраняемых природных территорий или привлекательных природных объектов, также значатся художественный и технический уровень выполненных работ по благоустройству, оригинальность озеленения. Особо учитывается активное участие населения в благоустройстве и поддержании чистоты территории села. Кроме того, в текущем году учитывается новый критерий, отражающий динамику процесса благоустройства населенных пунктов», — рассказали в облправительстве.

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