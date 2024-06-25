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«Пропитан» отравой: тонны популярного продукта забраковали в Приморье — детали

Это уже шестой случай в этом году.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Россию партии свежего картофеля из Китая из-за обнаружения карантинного заболевания — бурой гнили картофеля (Ralstonia solanacearum), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный», где в ходе государственного контроля за импортной плодоовощной продукцией были отобраны образцы продукции. Анализы, проведенные Дальневосточным филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили наличие бурой гнили.

«Вес зараженной партии — 28,9 тонны», — уточнили в ведомстве.

Зараженная партия весом была запрещена к выпуску в оборот и, согласно решению собственника, будет уничтожена.

Отмечается, что это уже шестой случай в этом году, когда в продукции из Китая обнаруживается карантинное заболевание. Ранее уничтожено было 116,4 тонны зараженного картофеля. Кроме того, ведомство запретило ввоз красных томатов черри из Китая из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата.