«Пропитан» отравой: тонны популярного продукта забраковали в Приморье — детали

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в Россию партии свежего картофеля из Китая из-за обнаружения карантинного заболевания — бурой гнили картофеля (Ralstonia solanacearum), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный», где в ходе государственного контроля за импортной плодоовощной продукцией были отобраны образцы продукции. Анализы, проведенные Дальневосточным филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердили наличие бурой гнили.
«Вес зараженной партии — 28,9 тонны», — уточнили в ведомстве.
Зараженная партия весом была запрещена к выпуску в оборот и, согласно решению собственника, будет уничтожена.
Отмечается, что это уже шестой случай в этом году, когда в продукции из Китая обнаруживается карантинное заболевание. Ранее уничтожено было 116,4 тонны зараженного картофеля. Кроме того, ведомство запретило ввоз красных томатов черри из Китая из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата.