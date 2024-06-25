«Пропитан» отравой: тонны популярного продукта забраковали в Приморье — детали

Отмечается, что это уже шестой случай в этом году, когда в продукции из Китая обнаруживается карантинное заболевание. Ранее уничтожено было 116,4 тонны зараженного картофеля. Кроме того, ведомство запретило ввоз красных томатов черри из Китая из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата.