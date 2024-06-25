В школах Молдовы ограничат доступ к мобильным телефонам — дети тупеют на глазах: Насколько это хорошо и в чём опасность — мнения

Тема использования мобильных телефонов — не нова. К сожалению, наши детки, чуть ли не с 1-го класса, на уроках предпочитают играть или общаться в социальных сетях. Всё это очень напрягает педагогов, мешает организации урока. В некоторых учебных заведениях уже путались забирать мобильники у детей, но эта практика так и не прижилась.
По его словам, правила использования мобильных телефонов уже с сентября 2024 года. Телефоны не будут запрещать полностью, однако их использование будет возможно только по регламенту. Каким будет этот регламент, пока не сообщается.
Недавно Министерство образования устраивало опрос среди учеников и их родителей на тему, что они думают об использовании мобильных телефонов школьниками во время уроков.
— Ответов было очень много — 12 953. Эта тема вызывает большой интерес. Из общего числа 78% опрошенных считают, что нужно ввести правила. Только 18,4% полагают, что у детей должен быть неограниченный доступ к телефону, — уточнил Перчун.
Также были сказано, что регламент также определит, кто будет нести ответственность за сохранность изъятых мобильных телефонов и другие технические детали. Из сказанного, следует полагать, что телефоны у детей будут забирать.
Как пояснила менеджер (директор) лицея им. Богдана Петричейку Хашдеу Ольга Рафиев, мобильные телефоны не просто отвлекают детей от самого учебного процесса. Проблема ещё и в том, что все ответы на задания они находят в интернете, мыслительный процесс затормаживается. Дети не просто разучились мыслить, они не всегда могут понять суть вопроса.
Было бы удобно, если бы какие-то задания выполнялись на планшетах, но это пока только в далёкой перспективе. И если бы экзамены проводились с использованием IT технологий, эти навыки пригодились бы.
— Конечно, в целом, педагоги за то, чтобы исключить использование мобильных телефонов во время уроков, — говорит Ольга Рафиев. — Эта тема широко обсуждается и среди учителей, и родителей, и учеников. Но для этого необходим какой-то документ, принятый министерством — единый для всей республики. Часто родители аргументируют, что школьный регламент, ограничивающий использование мобильных телефонов, не имеет юридической силы.
Ещё один вопрос, который волнует администрации учебных заведений — хранение телефонов при их изъятии, если это потребуется. Это дополнительная ответственность, которая падёт на плечи классного руководителя либо учителя-предметника. Едва ли хватит времени каждый день документировать, в каком состоянии ученик оставил свой телефон. Ребёнок по дороге домой может уронить телефон и сказать родителям, что он не виноват, телефон во время хранения повредился. А у деток иногда бывают такие мобильники, что учителю несколько месяцев надо работать. Скорее всего, должны быть какие-то другие меры наказания при несоблюдении этого правила.
— Полностью исключить телефоны из нашей жизни — невозможно. Многие родители устанавливают различные программы, чтобы отслеживать месторасположение ребёнка, в частности, это касается начальных классов, — уточняет Ольга Рафиев. — В данном случае, наверно, у детей надо вырабатывать чувство ответственности при использовании телефонов. Пояснить, что при нарушении правил, может последовать какое-то наказание. И в этом плане очень важно воспитание в семье, роль родителей.
У многих взрослых, когда они отходят на 4 метра от телефона, появляется чувство беспокойства и даже панические атаки. Дети более чувствительны к таким процессам. Что делать в таких ситуациях?
— Однозначно, ограничение пользования телефонами в школах — это хорошо, считает психолог, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения Мирча Греку. — Такая практика работает во многих странах. Можно создать ячейки, где ребёнок может хранить свой телефон или вообще не пускать с телефоном в школу. Однако, нельзя эту меру применять спонтанно. В каждом учебном заведении должен быть психолог, который должен знать, как беседовать с учеником, если у него начались панические атаки, к таким ситуациям должны быть подготовлены и классные руководители. Недавно во Франции был случай, когда у 8-летнего ребёнка отобрали мобильный телефон, у него начались очень серьёзные психические проблемы. На самом деле, таких примеров очень много. В любом случае, необходимо лимитировать общение детей с мобильным телефоном, и тут, не последнюю роль играет родительское внимание и воспитание.
Чрезмерное использование интернета снижает авторитет учителя, хотя на самом деле — это комплексная проблема. Однако, получается, что, когда все доходят до экзаменов на степень бакалавра, мало кто готов к ним в полной мере.
— Идея не нова, но она требует предварительной подготовки, — уверен Мирча Греку. — Чтобы избежать тревожных состояний и панических атак у детей, такие правила нельзя вводить резко. Нужны воспитательные меры, ребёнок должен понимать, что это делается во благо. Кроме того, любая зависимость должна иметь альтернативу — спорт, творчество, музыка — любое увлечение, которое способно заменить общение с телефоном. Иначе у детей появится невнимательность, потом раздражительность, перерастающая в агрессивное поведение по отношению к одноклассникам, учителям и родителям. А у нас около 14% детей болезненно привязаны к мобильным телефонам.
В общем, чтобы на государственном уровне принимать с виду такое простое решение, как запрет использования мобильных телефонов на уроках, нужно учесть массу нюансов. Возможно, даже проконсультироваться с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям. Ну и запастись психологами — их в Молдове катастрофически не хватает, а сейчас, в школах с небольшим количеством детей, эта должность вообще сокращается.