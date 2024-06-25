В школах Молдовы ограничат доступ к мобильным телефонам — дети тупеют на глазах: Насколько это хорошо и в чём опасность — мнения

— Однозначно, ограничение пользования телефонами в школах — это хорошо, считает психолог, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения Мирча Греку. — Такая практика работает во многих странах. Можно создать ячейки, где ребёнок может хранить свой телефон или вообще не пускать с телефоном в школу. Однако, нельзя эту меру применять спонтанно. В каждом учебном заведении должен быть психолог, который должен знать, как беседовать с учеником, если у него начались панические атаки, к таким ситуациям должны быть подготовлены и классные руководители. Недавно во Франции был случай, когда у 8-летнего ребёнка отобрали мобильный телефон, у него начались очень серьёзные психические проблемы. На самом деле, таких примеров очень много. В любом случае, необходимо лимитировать общение детей с мобильным телефоном, и тут, не последнюю роль играет родительское внимание и воспитание.