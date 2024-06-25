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В школах Молдовы ограничат доступ к мобильным телефонам — дети тупеют на глазах: Насколько это хорошо и в чём опасность — мнения

У многих взрослых, когда они отходят на 4 метра от телефона, появляется чувство беспокойства и даже панические атаки, дети более чувствительны к таким процессам.

Тема использования мобильных телефонов — не нова. К сожалению, наши детки, чуть ли не с 1-го класса, на уроках предпочитают играть или общаться в социальных сетях. Всё это очень напрягает педагогов, мешает организации урока. В некоторых учебных заведениях уже путались забирать мобильники у детей, но эта практика так и не прижилась.

Недавно стало известно, что в новом учебном году ученикам могут ограничить доступ к мобильным телефонам в школах. Об этом сообщил министр Дан Перчун.

По его словам, правила использования мобильных телефонов уже с сентября 2024 года. Телефоны не будут запрещать полностью, однако их использование будет возможно только по регламенту. Каким будет этот регламент, пока не сообщается.

Недавно Министерство образования устраивало опрос среди учеников и их родителей на тему, что они думают об использовании мобильных телефонов школьниками во время уроков.

— Ответов было очень много — 12 953. Эта тема вызывает большой интерес. Из общего числа 78% опрошенных считают, что нужно ввести правила. Только 18,4% полагают, что у детей должен быть неограниченный доступ к телефону, — уточнил Перчун.

Также были сказано, что регламент также определит, кто будет нести ответственность за сохранность изъятых мобильных телефонов и другие технические детали. Из сказанного, следует полагать, что телефоны у детей будут забирать.

Как пояснила менеджер (директор) лицея им. Богдана Петричейку Хашдеу Ольга Рафиев, мобильные телефоны не просто отвлекают детей от самого учебного процесса. Проблема ещё и в том, что все ответы на задания они находят в интернете, мыслительный процесс затормаживается. Дети не просто разучились мыслить, они не всегда могут понять суть вопроса.

Было бы удобно, если бы какие-то задания выполнялись на планшетах, но это пока только в далёкой перспективе. И если бы экзамены проводились с использованием IT технологий, эти навыки пригодились бы.

— Конечно, в целом, педагоги за то, чтобы исключить использование мобильных телефонов во время уроков, — говорит Ольга Рафиев. — Эта тема широко обсуждается и среди учителей, и родителей, и учеников. Но для этого необходим какой-то документ, принятый министерством — единый для всей республики. Часто родители аргументируют, что школьный регламент, ограничивающий использование мобильных телефонов, не имеет юридической силы.

Ещё один вопрос, который волнует администрации учебных заведений — хранение телефонов при их изъятии, если это потребуется. Это дополнительная ответственность, которая падёт на плечи классного руководителя либо учителя-предметника. Едва ли хватит времени каждый день документировать, в каком состоянии ученик оставил свой телефон. Ребёнок по дороге домой может уронить телефон и сказать родителям, что он не виноват, телефон во время хранения повредился. А у деток иногда бывают такие мобильники, что учителю несколько месяцев надо работать. Скорее всего, должны быть какие-то другие меры наказания при несоблюдении этого правила.

Кроме того, могут возникнуть и критические ситуации. Все мы помним, как в лицее им. Ливиу Деляну произошел пожар. На вызов выехали 10 пожарных расчетов. Из школы было эвакуировано около 1900 детей. Дети могли быть отрезаны от выходов огнём, единственный вариант найти их быстро — мобильная связь. Ну, а варианты землетрясений вообще не хотелось бы упоминать, но Молдова, увы, находится в сейсмоактивной зоне.

— Полностью исключить телефоны из нашей жизни — невозможно. Многие родители устанавливают различные программы, чтобы отслеживать месторасположение ребёнка, в частности, это касается начальных классов, — уточняет Ольга Рафиев. — В данном случае, наверно, у детей надо вырабатывать чувство ответственности при использовании телефонов. Пояснить, что при нарушении правил, может последовать какое-то наказание. И в этом плане очень важно воспитание в семье, роль родителей.

У многих взрослых, когда они отходят на 4 метра от телефона, появляется чувство беспокойства и даже панические атаки. Дети более чувствительны к таким процессам. Что делать в таких ситуациях?

— Однозначно, ограничение пользования телефонами в школах — это хорошо, считает психолог, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения Мирча Греку. — Такая практика работает во многих странах. Можно создать ячейки, где ребёнок может хранить свой телефон или вообще не пускать с телефоном в школу. Однако, нельзя эту меру применять спонтанно. В каждом учебном заведении должен быть психолог, который должен знать, как беседовать с учеником, если у него начались панические атаки, к таким ситуациям должны быть подготовлены и классные руководители. Недавно во Франции был случай, когда у 8-летнего ребёнка отобрали мобильный телефон, у него начались очень серьёзные психические проблемы. На самом деле, таких примеров очень много. В любом случае, необходимо лимитировать общение детей с мобильным телефоном, и тут, не последнюю роль играет родительское внимание и воспитание.

Чрезмерное использование интернета снижает авторитет учителя, хотя на самом деле — это комплексная проблема. Однако, получается, что, когда все доходят до экзаменов на степень бакалавра, мало кто готов к ним в полной мере.

— Идея не нова, но она требует предварительной подготовки, — уверен Мирча Греку. — Чтобы избежать тревожных состояний и панических атак у детей, такие правила нельзя вводить резко. Нужны воспитательные меры, ребёнок должен понимать, что это делается во благо. Кроме того, любая зависимость должна иметь альтернативу — спорт, творчество, музыка — любое увлечение, которое способно заменить общение с телефоном. Иначе у детей появится невнимательность, потом раздражительность, перерастающая в агрессивное поведение по отношению к одноклассникам, учителям и родителям. А у нас около 14% детей болезненно привязаны к мобильным телефонам.

В общем, чтобы на государственном уровне принимать с виду такое простое решение, как запрет использования мобильных телефонов на уроках, нужно учесть массу нюансов. Возможно, даже проконсультироваться с Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям. Ну и запастись психологами — их в Молдове катастрофически не хватает, а сейчас, в школах с небольшим количеством детей, эта должность вообще сокращается.

образование